2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı MHP'li Ramazan Şimşek oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Gölbaşı belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Gölbaşı yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Saadet Partisi - Halil Adıgüzel



Bağımsız Türkiye Partisi - Mehmet Erkul



Vatan Partisi - Ergül Bezci



Büyük Birlik Partisi - Serkan Yüksel



Demokrat Parti - Volkan Akpınar



Milliyetçi Hareket Partisi - Ramazan Şimşek



İYİ Parti - Mahmut Aksoy



Demokratik Sol Parti - Abdullah Ayan

İşte Gölbaşı seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

GÖLBAŞI SEÇİM SONUÇLARI