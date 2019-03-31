2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Gölbaşı belediye başkanı belli oluyor.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Gölbaşı belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Gölbaşı yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi - Halil Adıgüzel

Bağımsız Türkiye Partisi - Mehmet Erkul

Vatan Partisi - Ergül Bezci

Büyük Birlik Partisi - Serkan Yüksel

Demokrat Parti - Volkan Akpınar

Milliyetçi Hareket Partisi - Ramazan Şimşek

İYİ Parti - Mahmut Aksoy

Demokratik Sol Parti - Abdullah Ayan


İşte Gölbaşı seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

GÖLBAŞI SEÇİM SONUÇLARI