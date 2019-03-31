2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Güdül belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Güdül belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Güdül yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi - Ahmet Avci



Bağımsız Türkiye Partisi - Ömer Kılıç



Vatan Partisi - Bahri Erdem



Cumhuriyet Halk Partisi - Sevilay Akyüz



Adalet ve Kalkınma Partisi - Muzaffer Yalçın



İYİ Parti - Nurullah Ünsal



Demokratik Sol Parti - Mustafa Çalışkan





İşte Güdül seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

GÜDÜL SEÇİM SONUÇLARI