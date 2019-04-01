2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Artvin'in Hopa belediye başkanı belli oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Taner Ekmekçi kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Taner Ekmekçi 5 bin 16, AK Parti adayı Kemal Gazioğlu 4 bin 653, İYİ Parti adayı Turan Kasımoğlu 2 bin 820 oy aldı.



EKMEKÇİ'NİN ÖZGEÇMİŞİ



Tamer Ekmekçi, 1954 yılında Hopa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenim hayatını Hopa'da tamamladıktan sonra İstanbul'da kendisine ait şirkette yedek parçacılık, daha sonra ortak olduğu uluslararası nakliye firmasında lojistik müdürlüğü yaptı. Hopa'da 1983 yılında kurduğu şuan aktif olarak devam etmekte olan denizcilik şirketinin de sahibi. İngilizce bilen Ekmekçi, evli ve iki çocuk babasıdır.



Hopa belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Hopa yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Server Eksilmez - SP

Cihad Akın - BTP

Yusuf Vayiç - Vatan Partisi

Taner Ekmekçi - CHP

Kemal Gazioğlu - AK Parti

Turan Kasımoğlu - İYİ Parti

Şener Cihan - Bağımsız