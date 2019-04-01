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Isparta Belediye Başkanı AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Isparta belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Isparta yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Faruk Algınkılınç - Saadet Partisi

Gökmen Gökmenoğlu - İYİ Parti 

İbrahim Perçin - Vatan Parti

Levent Aybatılı - BBP

Şükrü Başdeğirmen - AK Parti 

Yusuf Ziya Günaydın - MHP 


Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

İşte Isparta seçim sonuçları

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