2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Kahramankazan belediye başkanı belli oldu. Kahramankazan'da belediye başkanı AK Parti adayı Serhat Oğuz oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Kahramankazan belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kahramankazan yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi - Erol Öztürk
Bağımsız Türkiye Partisi - Mahir Ceylan
Vatan Partisi - Aysel Timuroğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi - Serhat Oğuz
Demokrat Parti - Ali Zafer Topşir
İYİ Parti - Fazıl Köremezli
Demokratik Sol Parti - Müzeyyen Demirkaya
Bağımsız - Hasan Yeşil
Son Dakika! Kahramankazan Seçim Sonuçları Açıklandı! - 31 Mart 2019 ilçe ilçe yerel seçim sonuçları – NTV
2019 Yerel Seçim
Kahramankazan Belediye Başkanı AK Parti adayı Serhat Oğuz oldu. 31 Mart 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’de...
2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Kahramankazan belediye başkanı belli oldu. Kahramankazan'da belediye başkanı AK Parti adayı Serhat Oğuz oldu.