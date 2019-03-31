2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Kahramankazan belediye başkanı belli oluyor.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Kahramankazan belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Kahramankazan yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi - Erol Öztürk



Bağımsız Türkiye Partisi - Mahir Ceylan



Vatan Partisi - Aysel Timuroğlu



Adalet ve Kalkınma Partisi - Serhat Oğuz



Demokrat Parti - Ali Zafer Topşir



İYİ Parti - Fazıl Köremezli



Demokratik Sol Parti - Müzeyyen Demirkaya



Bağımsız - Hasan Yeşil



İşte Kahramankazan seçim sonuçları