2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Kalecik belediye başkanı belli oldu. Kalecik'te belediye başkanı AK Parti adayı Durhan Kalkan oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Kalecik belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kalecik yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi - Mustafa Türkmen
Bağımsız Türkiye Partisi - Zeki Mercan
Vatan Partisi - Timuçin Yarkın
Büyük Birlik Partisi - Filiz Ulusoy
Cumhuriyet Halk Partisi - Hamza Alper Gümüş
Adalet ve Kalkınma Partisi - Duhan Kalkan
Demokratik Sol Parti - Yaşar Güner
Bağımsız - İrfan Yusuf Topçu
Son Dakika! Kalecik Seçim Sonuçları Açıklandı! - 31 Mart 2019 ilçe ilçe yerel seçim sonuçları – NTV
2019 Yerel Seçim
Kalecik Belediye Başkanı AK Parti adayı Durhan Kalkan oldu. 31 Mart 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’de...
2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Kalecik belediye başkanı belli oldu. Kalecik'te belediye başkanı AK Parti adayı Durhan Kalkan oldu.