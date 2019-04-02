2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Ankara Kalecik belediye başkanı belli oldu. Kalecik'te belediye başkanı AK Parti adayı Durhan Kalkan oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Kalecik belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kalecik yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Saadet Partisi - Mustafa Türkmen



Bağımsız Türkiye Partisi - Zeki Mercan



Vatan Partisi - Timuçin Yarkın



Büyük Birlik Partisi - Filiz Ulusoy



Cumhuriyet Halk Partisi - Hamza Alper Gümüş



Adalet ve Kalkınma Partisi - Duhan Kalkan



Demokratik Sol Parti - Yaşar Güner



Bağımsız - İrfan Yusuf Topçu



İşte Kalecik seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

KALECİK SEÇİM SONUÇLARI