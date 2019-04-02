Son dakika haberi..

Kocaeli'de belediye başkanı AK Parti adayı Tahir Büyükakın oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Kocaeli belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kocaeli yerel seçim adayları ise şu şekilde:


Ahmet Şahin– Vatan Partisi

Metin Yılmazlar - BTP

Birol Aydın - SP

Mustafa Tozkoparan - TKP

Nail Baki - DP

Serdar Kaman - İYİ Parti

Tahir Büyükakın- AK Parti

Ziya Topal - DSP

Züleyha Gülüm - HDP

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.


İşte Kocaeli seçim sonuçları

Gebze seçim sonuçları

İzmit seçim sonuçları

Darıca seçim sonuçları

Körfez seçim sonuçları 

Gölcük seçim sonuçları

Derince seçim sonuçları

Çayırova seçim sonuçları 

Kartepe seçim sonuçları 

Başiskele seçim sonuçları 

Karamürsel seçim sonuçları

kandıra seçim sonuçları 

Dilovası seçim sonuçları