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Kütahya Belediye Başkanı MHP adayı Alim Işık oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Kütahya belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kütahya yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Ahmet Sami Kutlu - AK Parti
Alim Işık - MHP
Eyüp Kahveci - CHP
Nadide Nurdan Yıldırım - TKP
Osman Çelik - DSP
Ömer Faruk Evren - SP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.