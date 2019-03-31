Son dakika haberi..





31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Kütahya belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Kütahya yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Ahmet Sami Kutlu - AK Parti

Alim Işık - MHP

Eyüp Kahveci - CHP

Nadide Nurdan Yıldırım - TKP

Osman Çelik - DSP

Ömer Faruk Evren - SP



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

Altıntaş seçim sonuçları

Aslanapa seçim sonuçları

Çavdarhisar seçim sonuçları

Domaniç seçim sonuçları

Dumlupınar seçim sonuçları

Emet seçim sonuçları

Gediz seçim sonuçları

Hisarcık seçim sonuçları

Merkez seçim sonuçları

Pazarlar seçim sonuçları

Şaphane seçim sonuçları

Simav seçim sonuçları

Tavşanlı seçim sonuçları