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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Malatya belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Malatya yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Ferhat Tunçdemir - TKP

Haydar Levent - DSP

Hüseyin Koç - Vatan Partisi

Mehmet Cahit Karakuş - DP

Mesut Günışık - BTP

Osman Marasalı - SP

Selahattin Gürkan - AK Parti

Soner Gökçe - CHP

Yusuf Bozkuş - HDP

Malatya belediye başkanı AK Partili Selahattin Gürkan oldu.



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.

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