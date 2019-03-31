Nevşehir Belediye Başkanı AK Parti adayı Rasim Arı oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Nevşehir belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Nevşehir yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Ahmet Bilgili - BBP
Bekir Kendir - DSP
Filiz Kılıç - MHP
Mehmet Özkan - İYİ Parti
Rasim Arı - AK Parti
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.