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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Ordu belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Ordu yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Aydın Ergün - DSP

Ercan Gündüz - DP

Fahri Özgen - BTP

İdris Naim Şahin - SP

Kemal Sümbül - Vatan Partisi

Mehmet Hilmi Güler - AK Parti

Murat İslam - Bağımsız

Mustafa Adıgüzel - CHP

Volkan Atılgan - TKP



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

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