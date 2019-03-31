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Osmaniye Belediye Başkanı resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Kadir Kara oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Osmaniye belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Osmaniye yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Abdullah Güzel – DSP
Alpaslan Koca – Bağımsız
Davut Çuhadar – İYİ Parti
Erdinç Say – BTP
Kadir Kara – MHP
Kadir Karayel – Bağımsız
Lütfi Öztürk – DP
Mehmet Ali Özkal – HDP
Ömer Yağmur – SP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
İşte Osmaniye seçim sonuçları
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