Ankara'nın Polatlı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mürsel Yıldızkaya kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Mürsel Yıldızkaya 35 bin 740, CHP adayı Sami Çay 24 bin 600, DP adayı Birol Gökçe 684 oy aldı.



YILDIZKAYA'NIN ÖZ GEÇMİŞİ



1968 Yılında Beypazarı´nda doğdu. Ortaokulu Polatlı Imam Hatip Lisesi orta kısmında, Liseyi Polatlı Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.



Polatlı Belediyesinde Basın ve Halkla Ilişkiler Müdürlüğü görevini 1995-96 yılları arasında yürüttü. Polatlı Belediyesinden ayrılarak 1996 yılında Şabanözü Ilköğretim Okulu'nda öğretmenliğe başladı. Polatlı'da Sağlık Meslek, Anadolu ve Ticaret Meslek liselerinde tarih öğretmenliği yaptı.



Polatlı Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sendikası Polatlı Şubesi'nin kurucu başkanlığını yaptı. MHP Polatlı Ilçe Başkanlığı görevini 2 dönem yürüttü. 30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde Polatlı Belediye Başkanı olarak seçildi. Yıldızkaya, evli ve 3 çocuk babası.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Polatlı yerel seçim adayları şu şekildeydi:



SP - Nasuh Reşat Ayar



BTP - Fahri Yılmaz



BBP - İsmail İlbağa



CHP - Sami Çay



DP - Birol Gökçe



MHP - Mürsel Yıldızkaya



HDP - Soner Özalp



DSP - Mahir Akkar

İşte Polatlı seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

POLATLI SEÇİM SONUÇLARI