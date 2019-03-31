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Samsun Belediye Başkanı kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Demir oldu.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Samsun belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Samsun yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Bekir Uslucan - BTP

Belma Nur Kartal - TKP

Erhan Usta - Bağımsız

Fethi Zeki Sayar - DP

Hayati Tekin - İYİ Parti

Mehmet Koç - DSP

Mustafa Alemdaroğlu - Vatan Partisi

Mustafa Demir - AK Parti

Salih Şen - Saadet Partisi



Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

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