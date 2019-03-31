2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Şişli belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Şişli belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Şişli yerel seçim adayları ise şu şekilde:
İşte Şişli seçim sonuçları
Saadet Partisi: Muharrem Çam Yönetici Üniversite/Yüksekokul
Bağımsız Türkiye Partisi: Gökhan Avcı Avukat Üniversite/Yüksekokul
Türkiye Komünist Partisi: Nevzat Evrim Önal Akademisyen Üniversite/Yüksekokul
Vatan Partisi: Kadri Bülent Önal Ekonomist Üniversite/Yüksekokul
Büyük Birlik Partisi: Muhammet Umut Dövletoğulları Elektrik Teknisyeni Ortaokul/Lise
Cumhuriyet Halk Partisi: Muammer Keskin Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
Adalet Ve Kalkınma Partisi: Nihal Yıldırım Embriyolog Üniversite/Yüksekokul
Demokratik Sol Parti: Mustafa Sarıgül Öğretmen Üniversite/Yüksekokul