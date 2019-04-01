Son dakika haberi..

Tekirdağ Belediye Başkanı CHP adayı Kadir Albayrak oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Tekirdağ belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Tekirdağ yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Feti Pehlivan - SP

Hamza Şahin - DP

İlyas Sabancı - BTP

Kadir Albayrak - CHP

Kadri Karaoğlu - Vatan Partisi

Mehmet Bayırlı - TKP

Mehmet Yaman - DSP

Mestan Özcan - AK Parti

Şadi Özdemir - HDP

Tuncay Sağıroğlu - Bağımsız

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

İşte Tekirdağ seçim sonuçları

Çorlu seçim sonuçları

Süleymanpaşa seçim sonuçları

Çerkezköy seçim sonuçları

Malkara seçim sonuçları

Saray seçim sonuçları

Hayrabolu seçim sonuçları

Muratlı seçim sonuçları

Marmara Ereğlisi seçim sonuçları

Ergene seçim sonuçları 

Şarköy seçim sonuçları

Kapaklı seçim sonuçları