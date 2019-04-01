2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. İzmir Torbalı belediye başkanı belli oldu. Torbalı'da belediye başkanı CHP'nin adayı Ramazan İsmail Uygur oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Torbalı belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Torbalı yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Kasım Ocak - SP
İsmail Çevik - BTP
Muzaffer Yıldırımer - VP
Ramazan ismail Uygur - CHP
Adnan Yaşar Görmez - AK Parti
Behaettin Karaca - DSP
Zeynel Abidin Fidaner - Bağımsız