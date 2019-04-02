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Tunceli Belediye Başkanı TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.



Tunceli belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Tunceli yerel seçim adayları ise şu şekilde:



Gökhan Arasan – AK Parti

Mücella Saler – MHP

Nurşat Yeşil – İYİ Parti



Yusuf Kenan Aydın – CHP



Fatih Mehmet Maçoğlu – TKP



Halil Baki – BTP



Mehmet Sinan Aşkın – DSP



Ali Kaya – VP

Dursun Gök – SP





Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

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