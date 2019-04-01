2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Turhal belediye başkanı belli oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İlker Bekler kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, İlker Bekler 15 bin 348, CHP adayı Hasan Yücel Resuloğlu 11 bin 365, MHP adayı Gökhan Bozkurt 5 bin 470 oy aldı.



BEKLER'İN ÖZGEÇMİŞİ



1978 yılında Tokat'ta doğan Bekler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 15 yıldır Turhal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapan İlker Bekler, evli ve 2 çocuk babasıdır.



Turhal belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Turhal yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



Mustafa Şahin - SP

Galip Aktaş - BTP

Hasan Yücel Resuloğlu - CHP

İlker Bekler - AK Parti

Göhan Bozkurt - MHP

Bekir Baklacı - İYİ Parti

İşte Turhal seçim sonuçları