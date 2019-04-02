2019 yerel seçimlerinde Tuzla Belediye Başkanı AK Parti adayı Şadi Yazıcı oldu.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Tuzla belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Tuzla yerel seçim adayları ise şu şekilde:



İşte Tuzla seçim sonuçları





Saadet Partisi: Resul Kılıç Yönetici Ortaokul/Lise



Bağımsız Türkiye Partisi: Yücel Atalar Matbaacı Ortaokul/Lise



Vatan Partisi: Binnur Zuhat Yokuş Avukat Üniversite/Yüksekokul



Büyük Birlik Partisi: Sedef Arzu Ur Esnaf Ortaokul/Lise



Cumhuriyet Halk Partisi: Salim Gürsoy İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul



Adalet Ve Kalkınma Partisi: Şadi Yazıcı Belediye Başkanı Üniversite/Yüksekokul



Demokratik Sol Parti: Akın Tekdal Reklamcı Üniversite/Yüksekokul



İşte Tuzla seçim sonuçları:

İŞTE İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İŞTE TUZLA SEÇİM SONUÇLARI



