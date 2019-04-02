2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Üsküdar belediye başkanı belli oldu. Üsküdar'da belediye başkanı AK Parti adayı Hilmi Türkmen oldu.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Üsküdar belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Üsküdar yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi: Yılmaz Bayat Yönetici Üniversite/Yüksekokul

Bağımsız Türkiye Partisi: Hüseyin Turhan Kalite Yönetim Uzmanı Üniversite/Yüksekokul

Vatan Partisi: Ali Serdar Bolat Maden Yüksek Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

Cumhuriyet Halk Partisi: Ahmet Kılıç İşletmeci Üniversite/Yüksekokul

Adalet Ve Kalkınma Partisi: Hilmi Türkmen Avukat Üniversite/Yüksekokul

Demokratik Sol Parti: Ruhudil Güven Hokna Sanatçı Üniversite/Yüksekokul

Bağımsız: İhsan Baltacı Emekli İlkokul

Bağımsız: Mustafa Ekşi Esnaf İlkokul

Bağımsız: Hacı Ömer Öncü Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul

İşte Üsküdar seçim sonuçları

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