2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Üsküdar belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Üsküdar belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Üsküdar yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi: Yılmaz Bayat Yönetici Üniversite/Yüksekokul
Bağımsız Türkiye Partisi: Hüseyin Turhan Kalite Yönetim Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
Vatan Partisi: Ali Serdar Bolat Maden Yüksek Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
Cumhuriyet Halk Partisi: Ahmet Kılıç İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
Adalet Ve Kalkınma Partisi: Hilmi Türkmen Avukat Üniversite/Yüksekokul
Demokratik Sol Parti: Ruhudil Güven Hokna Sanatçı Üniversite/Yüksekokul
Bağımsız: İhsan Baltacı Emekli İlkokul
Bağımsız: Mustafa Ekşi Esnaf İlkokul
Bağımsız: Hacı Ömer Öncü Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul