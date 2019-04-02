Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Yalova belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Yalova yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:
Fatma Jülide Keskin – VP
İbrahim Halil Yumuşak – DSP
Murat Arslanhan – MHP
Rıdvan Acar – DP
Vefa Salman – CHP
Yusuf Ziya Öztabak – AK Parti
Yüksel Akın – HDP
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.
İşte Yalova seçim sonuçları
Çiftlikköy yerel seçim sonuçları
Çınarcık yerel seçim sonuçları
Altınova yerel seçim sonuçları