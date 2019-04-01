Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Fethi Yaşar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yaşar 238 bin 187 , AK Parti adayı Veysel Tiryaki 164 bin 156, Saadet Partisi adayı Mehmet Şahin 4 bin 422 oy aldı.

YAŞAR'IN ÖZ GEÇMİŞİ



1949 yılında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Sandıklı’da, lise tahsilini Ankara’da tamamladı. Fethi Yaşar, eğitiminden sonra serbest ticarete başladı. Babası uzun yıllar Sandıklı'da CHP yöneticiliği yaptı. Fethi Yaşar ise 1966 yılında Yenimahalle Gençlik Kolları'na girdi. Sonraki yıllarda CHP'de Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Sekreterliği, 1990 sonrası SHP döneminde 3 dönem Kurultay Delegeliği yaptı. CHP'nin yeniden açılmasının ardından üç dönem Yenimahalle İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2000 yılının sonlarında İlçe Başkanlığı görevini kendi isteği doğrultusunda dönemin genel başkanı ve genel sekreterine danışarak bıraktı.

Fethi Yaşar, 2004-2009 yılları arasında Yenimahalle ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2009 Yılı Mahalli İdareler Seçimi'nde Yenimahalle’den CHP adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Yenimahalle Belediye Başkanı olarak seçildi. Yaşar, evli ve iki çocuk sahibidir.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Yenimahalle yerel seçim adayları şu şekildeydi:



SP - Mehmet Şahin



BTP - Faik Ünal Silier



CHP - Fethi Yaşar



AK Parti - Veysel Tiryaki



DP - Mert Demirhan



İşte Yenimahalle seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

YENİMAHALLE SEÇİM SONUÇLARI