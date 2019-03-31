2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Zeytinburnu belediye başkanı belli oluyor.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Zeytinburnu belediye başkanının belli olacağı seçimlerde Zeytinburnu yerel seçim adayları ise şu şekilde:
İşte Zeytinburnu seçim sonuçları
Saadet Partisi: Mikail Kabak Doktor Üniversite/Yüksekokul
Bağımsız Türkiye Partisi: Emir Toraman İktisatçı Üniversite/Yüksekokul
Vatan Partisi: Oktay Ekmen Esnaf Ortaokul/Lise
Cumhuriyet Halk Partisi: Adil Emecan Doktor Üniversite/Yüksekokul
Adalet Ve Kalkınma Partisi: Ömer Arısoy Avukat Üniversite/Yüksekokul
Demokrat Parti: Servet Hacıahmetoğlu Serbest İlkokul
Demokratik Sol Parti: Derya Mutlu Restoratör Üniversite/Yüksekokul
İşte Zeytinburnu seçim sonuçları:
İŞTE ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARI