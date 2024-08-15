TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali’nde rüzgarla dans sürüyor

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, farklı yelken sınıflarına yer veren bir programla yapılıyor.

9 Ağustos’ta başlayan organizasyon, birbirinden keyifli ve heyecanlı yarışlarla 18 Ağustos’a kadar devam edecek.



Türkiye’de ilk defa düzenlenen J/70 Match Race sınıfı yarışları 13 ve 14 Ağustos’ta Moda sahilinde yapıldı. Teknelerin ikili gruplar halinde katılımıyla, kısa şamandıra yarışı olarak düzenlenen yarışlarda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Her iki günde de bonkör davranan rüzgâr sayesinde hava ve deniz şartlarını sonuna kadar zorlayan ekipler, izleyenlere çok keyifli mücadeleler sundu. Moda Deniz Kulübü’nün ev sahipliğinde yapılan yarışlar; Moda Koyu’ndan ve Kalamış sahilinden fiziksel olarak izlenebildiği gibi Eker’in sosyal medya sayfalarından da canlı olarak yayınlandı.

Yelkenliler arasında 37 maç yapıldı

J/70 Match Race sınıfı yarışlarında iki gün boyunca yelkenliler arasında 37 maç yapıldı. İlk gün 8 tekne birbiriyle eşleşti ve gün içinde eleme usulü ile katılımcı sayısı 4 tekneye düştü. 14 Ağustos’taki yarı final ve final etabına kalan 4 tekne arasında yaşanan çekişmeli mücadeleler sonucunda ilk üç ekip belirlendi. Bu yarışta TAYK hakem komitesine yurt dışından gelen 2 Umpire (Deniz üzerinde karar verici jüri) eşlik etti. Dünyaca ünlü jüri, Şef Umpire Hırvat Neven Baran da 2 jüriden biri olarak organizasyonda yer aldı.

J/70 Match Race Yarışları Sonuçları

J/70 Match Race Yarışları’nda ilk gün gerçekleşen elemelerin ardından, ikinci günde finallere yakışan heyecanda yarışlar yapıldı. Ekiplerin yakın temas halinde kıyasıya mücadele ettiği J/70 Match Race sınıfının şampiyonu; final etabında Rus ekibi Bogatyrs’ı 3-1 geçen Doğa Arıbaş’ın liderliğindeki Doğa Arıbaş Sailing Team oldu. Doğa Arıbaş Sailing Team’in ardından Igor Rytov dümenciliğindeki Bogatyrs ikinci, Ahmet Eker dümenciliğindeki Eker ekibi ise üçüncü oldu.



Hareketli Salma Kategorileri Yarışları, 15 Ağustos’a kadar devam edecek



12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta kapsamında bir yandan da Hareketli Salma Kategorileri Yarışları yapılıyor. Galatasaray Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde 13 Ağustos’ta başlayan ve 15 Ağustos’a sürecek yarışlara, 7-20 yaş aralığındaki genç yelkenciler katılıyor. Bu kategoride; Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 470, 420 sınıflarında yarışlar gerçekleşiyor. Ayrıca yine deneyimli +40 yaş üstü yelkenciler ile FINN yarışı yapılacak. Bu sınıfta Türkiye’de uzun zamandır yarış yapılmadığı için yeni bir heyecan yaşanacak.



50 yıllık geçmişe sahip TAYK ilk kez Hareketli Salma sınıflarında yarış düzenlerken, Galatasaray Yelken Kulübü de bu yarışa ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin her yerindeki yelken kulüplerinden yoğun katılımla geçekleşen yarışlarda, yaklaşık 200 tekne yer alıyor. 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali ile başlayan bu serinin, önümüzdeki yıllarda uluslararası statüye kavuşturulması planlanıyor.



12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Takvimi:





