Kesin olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Belediye Meclisi üyeleri mazbatasını almak için Seçim Kurulu'na gitti. Ancak heyete "güvenlik ve personel eksikliği" gerekçe gösterilerek mazbatanın verilemeyeceği iletildi.
Duruma tepki gösteren Maçoğlu seçim süreci boyunca hiçbir güvenlik sorunu yaşamadıklarını söyledi.
Fatih Mehmet Maçoğlu "Mazbata verilmesi 2 gündür erteleniyor yarın Valiliğe başvuracağız" dedi.
Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanı iken 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, oyların yüzde 32,77'sini alarak belediye başkanı seçilmişti.
TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI
TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'na mazbatası verilmedi
NTV Haber2019 Yerel Seçim
Tunceli'de belediye başkanlığını kazanan TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na "güvenlik ve personel eksikliği" gerekçe gösterilerek mazbatası verilmedi. Maçoğlu, Valiliğe başvuracak.
Kesin olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Belediye Meclisi üyeleri mazbatasını almak için Seçim Kurulu'na gitti. Ancak heyete "güvenlik ve personel eksikliği" gerekçe gösterilerek mazbatanın verilemeyeceği iletildi.