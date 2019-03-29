Tunceli’de Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) aday gösterildi. Peki Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?
Fatih Mehmet Maçoğlu, 1968 yılında Tunceli’nin Ovacık ilçesinde dünyaya geldi.
Bingöl Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olan Maçoğlu, sağlık memuru olarak görev yaptı.
Maçoğlu, 2014 yılındaki yerel seçimlerde TKP’den Ovacık Belediye Başkanı seçildi.
Maçoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun Ovacık ilçesi ortak adayı oldu.
Kamuouyunda “Komünist Başkan” olarak bilinen Maçoğlu, ilçedeki arazilere nohut, fasulye ve patates ektirmiş, elde edilen geliri dar gelirli aileler ve öğrencilere burs olarak dağıtmıştı.
Fatih Mehmet Maçoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TKP’nin Tunceli adayı Fatih Mehmet Maçoğlu (Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?)
ntv.com.tr2019 Yerel Seçim
“Komünist Başkan” olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP’nin Tunceli adayı oldu.
Tunceli’de Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) aday gösterildi. Peki Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?