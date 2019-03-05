Tunceli'deki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Tunceli merkez: Gökhan Arasan

Çemişgezek: Metin Levent Yıldız

Pertek: Recai Vural

Mazgirt: Murat Becerekli

Ovacık: Turhan Kılıç

Pülümür: Şevket Tanık

Hozat: Songül Acar

Nazımiye: Erkan Özdoğan

Cumhuriyet Halk Partisi

Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın

Çemişgezek: Ali Rıza Özçelik

Pertek: Ruhan Alan

Mazgirt: İsmail Toprak

Ovacık: Mustafa Sarıgül

Pülümür: Müslüm Tosun

Hozat: Seyfi Geyik

Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek

Halkların Demokratik Partisi

Tunceli merkez: Nurşat Yeşil

Mazgirt: Ali Ekber Saraklı

Ovacık: Serpil Argın

Pülümür: Gürol Yılmaz

Hozat: Nesimi Ataş

Nazımiye: Özkan Arslan

Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli merkez: Mücella Saler

Çemişgezek: Hakan Gökalp

Ovacık: Haluk Suphi Gülkaya

İYİ Parti

Çemişgezek: Bedrettin Göçer

Türkiye Komünist Partisi

Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu

Mazgirt: Derya Öz

Ovacık: Hayati Güngören

Pülümür: Birgül Ateş Çiçek

Hozat: Yılmaz Cesur

Nazımiye: Sebahat Babayiğit

Saadet Partisi

Tunceli merkez: Dursun Gök

Çemişgezek: Osman Merih Gözcü

Ovacık: Eyüpcan Sağızlı

Hozat: Muhammet Fatih Yıldız

Bağımsız Türkiye Partisi

Tunceli merkez: Gülsüm Kavak

Pertek: Ebru Aydın

Çemişgezek: Aykut Aydın

Ovacık: Zülfiye Kürşat

Hozat: Feyza Güner

Vatan Partisi

Tunceli merkez: Ali Kaya

Demokratik Sol Parti

Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın