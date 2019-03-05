Tunceli'deki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tunceli merkez: Gökhan Arasan
Çemişgezek: Metin Levent Yıldız
Pertek: Recai Vural
Mazgirt: Murat Becerekli
Ovacık: Turhan Kılıç
Pülümür: Şevket Tanık
Hozat: Songül Acar
Nazımiye: Erkan Özdoğan
Cumhuriyet Halk Partisi
Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın
Çemişgezek: Ali Rıza Özçelik
Pertek: Ruhan Alan
Mazgirt: İsmail Toprak
Ovacık: Mustafa Sarıgül
Pülümür: Müslüm Tosun
Hozat: Seyfi Geyik
Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek
Halkların Demokratik Partisi
Tunceli merkez: Nurşat Yeşil
Mazgirt: Ali Ekber Saraklı
Ovacık: Serpil Argın
Pülümür: Gürol Yılmaz
Hozat: Nesimi Ataş
Nazımiye: Özkan Arslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Tunceli merkez: Mücella Saler
Çemişgezek: Hakan Gökalp
Ovacık: Haluk Suphi Gülkaya
İYİ Parti
Çemişgezek: Bedrettin Göçer
Türkiye Komünist Partisi
Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu
Mazgirt: Derya Öz
Ovacık: Hayati Güngören
Pülümür: Birgül Ateş Çiçek
Hozat: Yılmaz Cesur
Nazımiye: Sebahat Babayiğit
Saadet Partisi
Tunceli merkez: Dursun Gök
Çemişgezek: Osman Merih Gözcü
Ovacık: Eyüpcan Sağızlı
Hozat: Muhammet Fatih Yıldız
Bağımsız Türkiye Partisi
Tunceli merkez: Gülsüm Kavak
Pertek: Ebru Aydın
Çemişgezek: Aykut Aydın
Ovacık: Zülfiye Kürşat
Hozat: Feyza Güner
Vatan Partisi
Tunceli merkez: Ali Kaya
Demokratik Sol Parti
Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın
Tunceli'de yarışacak belediye başkanı adayları (2019 yerel seçim)
Anadolu Ajansı2019 Yerel Seçim
31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli'de yarışacak adaylar belli oldu.
Tunceli'deki belediye başkanı adayları şunlar: