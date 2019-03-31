Tunceli Belediye Başkanlığını kazanarak Türkiye'de partisine ilk kez bir ilin belediye başkanlığını getiren Türkiye Komünist Partisinden (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, "Bütün dostlara çağrımız, hiç ötekileştirmeden birlikte yönetebiliriz, birlikte iş yapabiliriz, birlikte Dersim'i Türkiye'de model yapabiliriz." dedi.



Maçoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından seçim bürosuna gelerek vatandaşlarla başarısını kutladı.



Seçim bürosu önünde bekleyen kalabalığa seslenen Maçoğlu, "3 aya yakındır Dersim'de birlikte kapı kapı gezdik, yağmur, kar demeden bu sokaklarda epey mücadele edip ter döktük. Dersim halkı kapılarını, sofrasını bize açtı ve bugün saat 19.00'da halkın iradesi ortaya çıktı. Dersim halkı kendisine oy verdi." ifadesini kullandı.



Maçoğlu, şehirde halk ile kararlar alacaklarını anlatarak, "Sözümüzün arkasındayız, bu topraklarda, bu şehirde birlikte karar alacağız, Söylediklerimizin hepsini yapacağız, şeffaf olacağız, halkımıza yalan söylemeyeceğiz, adamcılık yapmayacağız, aşiretçilik yapmayacağız." diye konuştu.



Tunceli'ye hizmet etmek için çalışacaklarını vurgulayan Maçoğlu, "Bütün dostlara çağrımız, hiç ötekileştirmeden birlikte yönetebiliriz, birlikte iş yapabiliriz, birlikte Dersim'i Türkiye'de model yapabiliriz. Bu şehrin buna ihtiyacı var. Bu şehir bunu başarabilecek bir şehirdir. Çünkü aydınlık yüzler, vicdanlı insanların olduğu bir şehirdir." değerlendirmesinde bulundu.



Maçoğlu, bir gazetecinin TKP'nin Türkiye'de ilk defa bir ilin belediye başkanlığını kazandığını hatırlatması üzerine "Dersim çok ilklere sahne oldu. Dersim, aydın, bilime inanan, geriyi değil ileriyi örgütleyen şehirdir. Bunun için daha çok ilk olacak diye düşünüyorum." dedi.

İşte Tunceli'de seçim sonuçları

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Tunceli’de Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) aday gösterildi. Peki Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?



Fatih Mehmet Maçoğlu, 1968 yılında Tunceli’nin Ovacık ilçesinde dünyaya geldi.



Bingöl Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olan Maçoğlu, sağlık memuru olarak görev yaptı.



Maçoğlu, 2014 yılındaki yerel seçimlerde TKP’den Ovacık Belediye Başkanı seçildi.



Maçoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun Ovacık ilçesi ortak adayı oldu.



Kamuouyunda “Komünist Başkan” olarak bilinen Maçoğlu, ilçedeki arazilere nohut, fasulye ve patates ektirmiş, elde edilen geliri dar gelirli aileler ve öğrencilere burs olarak dağıtmıştı.



Fatih Mehmet Maçoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.