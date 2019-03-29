Türkiye'nin ilk siyahi başkanı olmak için yarışıyor (Mesut Mercan kimdir?)

Kökeni Sudan'ın Dinka kabilesine dayanan 47 yaşındaki siyahi iş adamı Mesut Mercan, ailesinin bir dönem yaşadığı, hala akrabalarının bulunduğu Selçuk ilçesinde belediye başkan adayı gösterildi.



400 YIL ÖNCE ANADOLU TOPRAKLARINA GELDİLER



Aralarında Mercan’ın atalarının da bulunduğu Sudan'ın Dinka kabilesi 400 yıl önce Anadolu topraklarına geldiler.



Mesut Mercan, İzmir'de dünyaya geldi. Esnaflık yapan ve siyasete de MHP'de başlayan Mercan, 24 Haziran genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.



Aynı zamanda Afrikalı Türkler Kalkınma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı olarak da çalışmalarını sürdüren Mesut Mercan'ın 31 Mart yerel seçimlerdeki tercihi ise DP oldu.



GENÇLİK YILLARINDA MANKENLİK YAPTI



Babasının işi için gittikleri Trablusgarp'ta dünyaya geldiğini, gençlik yıllarını mankenlik yaparak ve amatör ligde futbol oynayarak geçirdiğini, sonra da ticaret ile uğraştığını anlatan Mercan, 4 asırdır vatan bildikleri topraklara şimdi ataları gibi hizmet etmek istediğini söyledi.