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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksek Okulu Elektronik bölümü mezunu Muhammed Var (27), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Mersin'in Erdemli ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 441 nüfuslu Hacıalanı Mahallesi'nde 126 seçmenin 67'sinin oyunu alarak muhtar oldu.

Mahallede kasaplık yapan Muhammed Var, üniversiteyi bitirdikten sonra kendi mesleğiyle ilgili bir iş bulamadığı için baba mesleği olan kasaplık yaptığını belirterek, "Hacıalanı Mahallesi'nde 7 yıldır kasaplık yapıyorum. Mahalle sakinlerimizin isteği ile 31 Mart'ta muhtar adayı oldum. Seçimlerde ilçemizin en genç muhtarı olmayı hak kazandık. Mahalle halkıma çok teşekkür ederim. İnşallah mahallemizin eksiklerini belirleyip, hizmetler getirmek için halkımızla birlikte çalışacağız” dedi.

''MAHALLEMİZİN ARTIK GENÇ BİR MUHTARI VAR''

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Eseli ise, "Mahallemizin artık genç bir muhtarı var. Kendisi çok girişken biridir. Gençlerin önünü açmak adına mahalleli olarak böyle bir karar aldık. 27 yaşında Erdemli'nin en genç muhtarını seçtik. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Genç muhtar Muhammed Var, mazbatasını eşi Merve Var ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'ndan alarak göreve başladı.