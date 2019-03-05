Van'da belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)
Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)
Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)
Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)
Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)
Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)
Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)
Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)
Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)
İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)
Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)
Özalp: Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)
Saray: Kemalettin Araci (Cumhur İttifakı)
Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz
Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl
Başkale: İbrahim Teyfun
Çaldıran: Muhammed Aladağ
Çatak: Abdulcelil Temel
Edremit: İdris Takva
Erciş: Ekrem Uçak
Gevaş: Musa Baran
Gürpınar: Selim Karakuş
İpekyolu: Sinan Solmaz
Muradiye: Yavuz Demir
Özalp: Oktay Sağlam
Saray: Şaban Günbaş
Tuşba: İzzet Kartal
İYİ Parti
Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın
Bahçesaray : Cevdet Görünüş
Başkale: Şermin Bozkurt
Çaldıran: Harun Bayrak
Edremit: Nedim Polat
Gevaş: Selahattin Nergis
Gürpınar: Çetin Melat
İpekyolu: Abdullah Akbaş
Muradiye: Zafer Çelik
Tuşba: Ejder Koç
Halkların Demokratik Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan
Bahçesaray: Mehmet Garip Aykut
Başkale: Erkan Acar
Çaldıran: Leyla Atsak
Çatak: Murat Bozdemir
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Erciş: Yıldız Çetin
Gevaş: Veysi Şeker
Gürpınar: Rojbin Akdağ
İpekyolu: Azim Yacan
Muradiye: Yılmaz Şalan
Özalp: Yakup Almaç
Saray: Caziye Duman
Tuşba: Yılmaz Berki
Saadet Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş
Bahçesaray: Hasan Birgül
Başkale: İrfan İlhan
Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran
Çatak: Abdüssamet Keskin
Edremit: İdris Aksona
Erciş: Murat Demir
Gevaş: Kemal Kuşci
Gürpınar: Mehmet Engin Güngör
İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş
Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu
Özalp: Nihat Güler
Saray: Mehmet Bildirici
Tuşba: Tarık Cerlet
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir: Muzafer Yağmur
Bahçesaray: Halil İbrahim Fidan
Başkale: Sefer Sağlam
Çaldıran: Mehmet Kayıkçı
Çatak: Adile Tutuş
Edremit: Nadir Aykaç
Erciş: Hamza Kayıkçı
Gevaş: Abdurrahman Nural Tandoğan
Gürpınar: Yahya Garip
İpekyolu: Cavit Rastgeldi
Muradiye: Bekir Uçar
Özalp: Cemile Yağmur
Saray: Aygül Gören
Tuşba: Kadir Demirci
Demokratik Sol Parti
Van Büyükşehir Belediyesi: Cavit Çuyrak
Vatan Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Aziz Çifti
Büyük Birlik Partisi
Bahçesaray: İdris Ahi
Çaldıran: Kazım Varçin
Türkiye Komünist Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Erdinç Özer
Başkale: Hikmet Gençel
Bağımsız adaylar
Muradiye: Şeref Gökhan
Tuşba: Kaya Ortasaç