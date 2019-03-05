Yalova’daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Artvin merkez: Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı) 

Ardanuç: Fahri Acar (Cumhur İttifakı) 

Arhavi: Coşkun Hekimoğlu (Cumhur İttifakı) 

Borçka: Aslan Atan (Cumhur İttifakı) 

Murgul: Hasan Çavuş (Cumhur İttifakı) 

Hopa: Kemal Gazioğlu (Cumhur İttifakı) 

Kemalpaşa: Yener Balkaya 

Şavşat: Ahmet Sinan Öztürk (Cumhur İttifakı) 

Yusufeli: Eyüp Aytekin 

Cumhuriyet Halk Partisi

Artvin merkez: Demirhan Elçin (Millet İttifakı)

Ardanuç: Yıldırım Demir (Millet İttifakı) 

Arhavi: Vasfi Kurdoğlu (Millet İttifakı) 

Borçka: Ercan Orhan (Millet İttifakı) 

Hopa: Taner Ekmekçi 

Kemalpaşa: Ergül Akçiçek (Millet İttifakı) 

Murgul: Erkan Şeyhoğlu 

Şavşat: Nihat Acar (Millet İttifakı) 

Yusufeli: Barış Demirci (Millet İttifakı) 

Milliyetçi Hareket Partisi 

Kemalpaşa: Erhan Şahin 

Yusufeli: Erdal Demirci

İYİ Parti 

Hopa: Turan Kasımoğlu 

Saadet Partisi 

Artvin merkez: Gültekin Soydan

Ardanuç: Şahin Alaçam 

Arhavi: Etem Ergüney

Borçka: Mustafa İskenderoğlu 

Hopa: Server Eksilmez 

Kemalpaşa: Turgay Karagöz 

Murgul: Ali Kiraz 

Şavşat: Mikail Koca 

Yusufeli: Mustafa Aksoy

Bağımsız Türkiye Partisi 

Artvin merkez: Recep Ali Durmuş 

Ardanuç: Murat Kars 

Arhavi: Özgürhan Magunacı 

Borçka: Osman Keskin 

Hopa: Cihad Akın

Kemalpaşa: Fatih Mercan

Murgul: Savaş Gündüz

Şavşat: Fatih Keskin 

Yusufeli: Niyazi Aydemir 

Demokratik Sol Parti 

Artvin merkez: Hüseyin Kul 

Vatan Partisi 

Hopa: Yusuf Vayiç 

Bağımsız adaylar

Artvin merkez: Mustafa Polat 

Arhavi: Turan Turgay Hatinoğlu

Hopa: Şener Cihan

Şavşat: Zeki Bilgin