Yalova’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Artvin merkez: Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)
Ardanuç: Fahri Acar (Cumhur İttifakı)
Arhavi: Coşkun Hekimoğlu (Cumhur İttifakı)
Borçka: Aslan Atan (Cumhur İttifakı)
Murgul: Hasan Çavuş (Cumhur İttifakı)
Hopa: Kemal Gazioğlu (Cumhur İttifakı)
Kemalpaşa: Yener Balkaya
Şavşat: Ahmet Sinan Öztürk (Cumhur İttifakı)
Yusufeli: Eyüp Aytekin
Cumhuriyet Halk Partisi
Artvin merkez: Demirhan Elçin (Millet İttifakı)
Ardanuç: Yıldırım Demir (Millet İttifakı)
Arhavi: Vasfi Kurdoğlu (Millet İttifakı)
Borçka: Ercan Orhan (Millet İttifakı)
Hopa: Taner Ekmekçi
Kemalpaşa: Ergül Akçiçek (Millet İttifakı)
Murgul: Erkan Şeyhoğlu
Şavşat: Nihat Acar (Millet İttifakı)
Yusufeli: Barış Demirci (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kemalpaşa: Erhan Şahin
Yusufeli: Erdal Demirci
İYİ Parti
Hopa: Turan Kasımoğlu
Saadet Partisi
Artvin merkez: Gültekin Soydan
Ardanuç: Şahin Alaçam
Arhavi: Etem Ergüney
Borçka: Mustafa İskenderoğlu
Hopa: Server Eksilmez
Kemalpaşa: Turgay Karagöz
Murgul: Ali Kiraz
Şavşat: Mikail Koca
Yusufeli: Mustafa Aksoy
Bağımsız Türkiye Partisi
Artvin merkez: Recep Ali Durmuş
Ardanuç: Murat Kars
Arhavi: Özgürhan Magunacı
Borçka: Osman Keskin
Hopa: Cihad Akın
Kemalpaşa: Fatih Mercan
Murgul: Savaş Gündüz
Şavşat: Fatih Keskin
Yusufeli: Niyazi Aydemir
Demokratik Sol Parti
Artvin merkez: Hüseyin Kul
Vatan Partisi
Hopa: Yusuf Vayiç
Bağımsız adaylar
Artvin merkez: Mustafa Polat
Arhavi: Turan Turgay Hatinoğlu
Hopa: Şener Cihan
Şavşat: Zeki Bilgin