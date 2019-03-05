Yalova’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Yalova: Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)
Altınova: Metin Oral
Armutlu: Mehmet Birkan
Çınarcık: Numan Soyer
Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar
Termal: Hüseyin Sinan Acar
Cumhuriyet Halk Partisi
Yalova: Vefa Salman (Millet İttifakı)
Altınova: Yasemin Fazlaca
Armutlu: Ali Çetinkaya
Çınarcık: Avni Kurt
Çiftlikköy: Nedim Güler
Termal: Selçuk Can Uslu
Milliyetçi Hareket Partisi
Altınova: Eyüp Ata
Armutlu: Mustafa Tokat
Çınarcık: Harun Yorulmaz
Çiftlikköy: İsa Yılmaz
Termal: Burak Sevengil
İYİ Parti
Altınova: Boler Arslan
Armutlu: Arif Ürgüp
Çiftlikköy: Metin Dağ
Termal: İbrahim Taner
Saadet Partisi
Yalova: Resul Genç
Altınova: Mustafa Aydın
Armutlu: Osman Yılmaz
Çınarcık: Yaşar Başkan
Çiftlikköy: İbrahim Haberal
Termal: Doğan Doğru
Halkların Demokratik Partisi
Yalova: Yüksel Akın
Bağımsız Türkiye Partisi
Yalova: Rahmi Baltacı
Altınova: Güven Göle
Armutlu: Abdülkadir Durak
Çınarcık: Ramazan Ganiler
Çiftlikköy: Erdal Akyüz
Termal: Beyzanur Durak
Vatan Partisi
Yalova: Fatma Jülide Keskin
Çınarcık: Ayşegül Aydın
Çiftlikköy: Hakkı Yıldırım
Demokrat Parti
Yalova: Rıdvan Acar
Demokratik Sol Parti
Yalova: İbrahim Halil Yumuşak
Türkiye Komünist Partisi
Yalova: Hülya Yıldız