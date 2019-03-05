Yalova’daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)

Altınova: Metin Oral

Armutlu: Mehmet Birkan

Çınarcık: Numan Soyer

Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar

Termal: Hüseyin Sinan Acar

Cumhuriyet Halk Partisi

Yalova: Vefa Salman (Millet İttifakı)

Altınova: Yasemin Fazlaca

Armutlu: Ali Çetinkaya

Çınarcık: Avni Kurt

Çiftlikköy: Nedim Güler

Termal: Selçuk Can Uslu

Milliyetçi Hareket Partisi

Altınova: Eyüp Ata

Armutlu: Mustafa Tokat

Çınarcık: Harun Yorulmaz

Çiftlikköy: İsa Yılmaz

Termal: Burak Sevengil

İYİ Parti

Altınova: Boler Arslan

Armutlu: Arif Ürgüp

Çiftlikköy: Metin Dağ

Termal: İbrahim Taner

Saadet Partisi

Yalova: Resul Genç

Altınova: Mustafa Aydın

Armutlu: Osman Yılmaz

Çınarcık: Yaşar Başkan

Çiftlikköy: İbrahim Haberal

Termal: Doğan Doğru

Halkların Demokratik Partisi 

Yalova: Yüksel Akın

Bağımsız Türkiye Partisi

Yalova: Rahmi Baltacı

Altınova: Güven Göle

Armutlu: Abdülkadir Durak

Çınarcık: Ramazan Ganiler

Çiftlikköy: Erdal Akyüz

Termal: Beyzanur Durak

Vatan Partisi

Yalova: Fatma Jülide Keskin

Çınarcık: Ayşegül Aydın

Çiftlikköy: Hakkı Yıldırım 

Demokrat Parti

Yalova: Rıdvan Acar

Demokratik Sol Parti

Yalova: İbrahim Halil Yumuşak

Türkiye Komünist Partisi

Yalova: Hülya Yıldız