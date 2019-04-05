Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin itirazı üzerine Yalova İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması kararını iptal etti. Kararla, Yalova'da CHP'nin adayı Vefa Salman'ın seçimi kazandığı kesinleşti.



Yalova'da AK Parti'nin talebi üzerine İl Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması kararı almıştı. Karara karşı çıkan CHP konuyu Yüksek Seçim Kurulu gündemine taşıdı.

Başvuruyu inceleyen YSK, İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması yönündeki kararını kaldırdı. Böylelikle Yalova'da itiraz yollarının tüketilmesi nedeniyle CHP’li Vefa Salman'ın seçimi kazandığı kesinleşti. YSK'nın bu kararı 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aldığı ilk esastan karar oldu.

"ARTIK KARAR KESİNLEŞTİ"

YSK tarafından alınan karar sonrası Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Adliyesi bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



YSK'nin aldığı kararla seçimin sonuçlandığını savunan Salman, "Artık Yalova ile ilgili karar kesinleşti ve YSK esastan ilk defa bir karar aldı. O da Yalova ile ilgiliydi. Ulusal basında da alt yazıyla geçti. Yaptığımız itirazı YSK kabul etti. İl Seçim Kurulunun aldığı, oyları yeniden sayma kararı iptal oldu. Bu şartlar altında yarın benim mazbatamı vermeleri gerekiyor. Hatırlayınız ben zaten daha önce, cuma günü, cuma namazından sonra gelip mazbatamı alacağımı ifade etmiştim. Yüce Rabbim yine bana yardım etti. Beni mahcup etmedi. Allah’ıma bin şükürler olsun" diye konuştu.



Salman, yargının verdiği kararla seçim sonucunun netleştiğini dile getirerek, "Merak ediyorum bu karar çıkmasaydı acaba Anayasa Mahkemesine, daha sonra Strasburg'a İnsan Hakları Mahkemesine mi gideceklerdi? Gerçekten bunu da merak ediyorum. YSK'nin verdiği karar bozulamaz. Esastan verdiği bir karar. Artık kesinleşmiş oldu" dedi.

CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı 15 ilçeye yönelik oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazını da YSK’ya taşıdı. Ancak, Beyoğlu'na ilişkin kararı yazdırdığı için sadece bu ilçeye yönelik itiraz edebildi. Diğer 14 ilçe hakkında itirazda bulunamadı. CHP'nin Beyoğlu'na yönelik itirazı ise sayım işlemlerinin başlamış olduğu gerekçesiyle reddedildi.