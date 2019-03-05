Zonguldak’taki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Zonguldak: Ömer Selim Alan
Ereğli: Erol Şahin
Alaplı: Mehmet Celil Uzun
Çaycuma: Ahmet Güral Karayılmaz
Devrek: Sezai Bükrü
Kozlu: Ali Bektaş
Kilimli: Kamil Altun
Gökçebey: Mustafa Çetinoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı)
Ereğli: Halil Posbıyık
Alaplı: Nuri Tekin
Çaycuma: Bülent Kantarcı
Devrek: Çetin Bozkurt
Kozlu: Cengiz Bank
Kilimli: Ali Aslankılıç
Gökçebey: Cem Oktay
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak: Hamdi Ayan
Ereğli: Telat Şeker
Alaplı: Ali Demir
Çaycuma: Haydar Oruç
Devrek: Ahmet Akdemir
Kozlu: Emine Ulupınar
Kilimli: Fatih Kaldırım
Gökçebey: Adem Ayvacık
İYİ Parti
Ereğli: Ali Kaya
Çaycuma: Nusret Yakıcı
Devrek: Yaşar Ocakçı
Kozlu: Hüdai Dökmeci
Kilimli: Erdinç Kargidan
Gökçebey: Vedat Öztürk
Saadet Partisi
Zonguldak: Mehmet Yaman
Ereğli: Gökhan Göktaş
Alaplı: Erhan Uslu
Çaycuma: Sedat Başoğlu
Devrek: Mehmet Özmekik
Kozlu: Samet Güngör
Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu
Gökçebey: Erol Bayrak
Büyük Birlik Partisi
Ereğli: Hüseyin Uysal
Çaycuma: Zülfikar Uçar
Devrek: Ercan Filizer
Kozlu: Adem Çetin
Kilimli: Hasan İslam
Demokratik Sol Parti
Zonguldak: Nurhan Başoğlu
Kozlu: Birgül Ertek
Çaycuma: Soner Çınar
Ereğli: Burak Müftüoğlu
Alaplı: İrfan Türkyılmaz
Gökçebey: Didem Günaydın
Devrek: Çilem Girgin Başoğlu
Kilimli: Yiğit İshak Albayrak
Bağımsız Türkiye Partisi
Zonguldak: Serkan Yurttaş
Kozlu: Hakan Yurttaş
Çaycuma: Mesut Eren
Ereğli: Recep Özcan
Alaplı: Arif Demirci
Gökçebey: Ümit Sezgin
Devrek: Kemal Eliçora
Kilimli: Songül Kaplan
Demokrat Parti
Zonguldak: Hamza Kara
Çaycuma: İsmail Ortabel
Kilimli: Yiğit İshak Albayrak
Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak: Ahmet Günaydın
Bağımsız aday
Kilimli: Velime Erdoğan