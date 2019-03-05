Zonguldak’taki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Zonguldak: Ömer Selim Alan

Ereğli: Erol Şahin

Alaplı: Mehmet Celil Uzun

Çaycuma: Ahmet Güral Karayılmaz

Devrek: Sezai Bükrü

Kozlu: Ali Bektaş

Kilimli: Kamil Altun

Gökçebey: Mustafa Çetinoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi

Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı)

Ereğli: Halil Posbıyık

Alaplı: Nuri Tekin

Çaycuma: Bülent Kantarcı

Devrek: Çetin Bozkurt

Kozlu: Cengiz Bank

Kilimli: Ali Aslankılıç

Gökçebey: Cem Oktay

Milliyetçi Hareket Partisi

Zonguldak: Hamdi Ayan

Ereğli: Telat Şeker

Alaplı: Ali Demir

Çaycuma: Haydar Oruç

Devrek: Ahmet Akdemir

Kozlu: Emine Ulupınar

Kilimli: Fatih Kaldırım

Gökçebey: Adem Ayvacık

İYİ Parti

Ereğli: Ali Kaya

Çaycuma: Nusret Yakıcı

Devrek: Yaşar Ocakçı

Kozlu: Hüdai Dökmeci

Kilimli: Erdinç Kargidan

Gökçebey: Vedat Öztürk

Saadet Partisi

Zonguldak: Mehmet Yaman

Ereğli: Gökhan Göktaş

Alaplı: Erhan Uslu

Çaycuma: Sedat Başoğlu

Devrek: Mehmet Özmekik

Kozlu: Samet Güngör

Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu

Gökçebey: Erol Bayrak

Büyük Birlik Partisi

Ereğli: Hüseyin Uysal

Çaycuma: Zülfikar Uçar

Devrek: Ercan Filizer

Kozlu: Adem Çetin

Kilimli: Hasan İslam

Demokratik Sol Parti

Zonguldak: Nurhan Başoğlu

Kozlu: Birgül Ertek

Çaycuma: Soner Çınar

Ereğli: Burak Müftüoğlu

Alaplı: İrfan Türkyılmaz

Gökçebey: Didem Günaydın

Devrek: Çilem Girgin Başoğlu

Kilimli: Yiğit İshak Albayrak

Bağımsız Türkiye Partisi

Zonguldak: Serkan Yurttaş

Kozlu: Hakan Yurttaş

Çaycuma: Mesut Eren

Ereğli: Recep Özcan

Alaplı: Arif Demirci

Gökçebey: Ümit Sezgin

Devrek: Kemal Eliçora

Kilimli: Songül Kaplan

Demokrat Parti

Zonguldak: Hamza Kara

Çaycuma: İsmail Ortabel

Kilimli: Yiğit İshak Albayrak

Türkiye Komünist Partisi

Zonguldak: Ahmet Günaydın

Bağımsız aday

Kilimli: Velime Erdoğan