18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?

Yeterli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek. Özellikle 18 yaşına yeni basan vatandaşlar, seçmen grubu arasında yer alıp almadıklarını merak ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmenin daha ilk kez oy kullanacağı bilgisini vermişti. YSK’nın resmi internet sayfasında; “Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir ”ifadeleri yer almaktadır.