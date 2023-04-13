2023 seçimleri: Yurt dışında kaç kişi oy kullanacak, oylar ne zaman kullanılacak ve kaç sandık kurulacak?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, YSK tarafından yurt dışında oy kullanacak olan vatandaşların ne zaman oy kullanacakları, oylamaya kaç kişinin katılım sağlayacağı belli oldu. Peki, Seçimlerde yurt dışında kaç kişi oy kullanacak, oylar ne zaman verilecek?
YURT DIŞINDA OY KULLANMA İŞLEMİ NE ZAMAN?
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyondan fazla seçmen bulundukları ülkelerdeki başkonsolosluklarda veya oy kullanma merkezlerinde 27 Nisan’dan 9 Mayıs’a kadar oy verebilecek.
YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?
Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararlarına göre, yurt dışında 4 bin 969 sandık kurulacak. Seçime katılımın tam olması halinde 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.
Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içinde 190 bin 736 sandık kurulacağını açıkladı. Oy kullanabilecek kişi sayısı ise 60 milyon 904 bin 499 kişi.
Bu durumda; Seçimlerde yurt içi ve yurt dışı toplamda 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak.