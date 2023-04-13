2023 seçimleri: Yurt dışında kaç kişi oy kullanacak, oylar ne zaman kullanılacak ve kaç sandık kurulacak?

YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?



Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararlarına göre, yurt dışında 4 bin 969 sandık kurulacak. Seçime katılımın tam olması halinde 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.



Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içinde 190 bin 736 sandık kurulacağını açıkladı. Oy kullanabilecek kişi sayısı ise 60 milyon 904 bin 499 kişi.



Bu durumda; Seçimlerde yurt içi ve yurt dışı toplamda 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak.