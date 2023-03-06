5'li masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Aday kim olacak?

5'li masanın adayı için bekleyiş sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde adayını belirleyecek olan Millet İttifakı'nın saat kaçta açıklama yapacağı sorgulanıyor. Peki, 5'li masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?



5'Lİ MASA ADAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?



Tüm gözler bugün Millet İttifakı'nın bugün saat 15.00'da başlayacak aday toplantısına çevrilmiş durumda.



İYİ Parti'nin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip, masadan kalkmasının ardından yapılacak 5'li toplantı sonrası, adayın kamuoyu saat 17.00'da paylaşılması bekleniyor.