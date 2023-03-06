5'li masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Aday kim olacak?

5'li masa yani Millet İttifakı, bugün cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yeniden toplanıyor. İYİ Parti'nin masadan ayrılmasıyla birlikte 5'li masa olarak toplantılarına devam eden Millet İttifakı'nda aday bugün belli olacak. 5'li masanın adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacağı ise gündemi yakından takip eden birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

5'li masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Aday kim olacak?

5'li masanın adayı için bekleyiş sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde adayını belirleyecek olan Millet İttifakı'nın saat kaçta açıklama yapacağı sorgulanıyor. Peki, 5'li masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

5'Lİ MASA ADAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

Tüm gözler bugün Millet İttifakı'nın bugün saat 15.00'da başlayacak aday toplantısına çevrilmiş durumda.

İYİ Parti'nin, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip, masadan kalkmasının ardından yapılacak 5'li toplantı sonrası, adayın kamuoyu saat 17.00'da paylaşılması bekleniyor.

5'li masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Aday kim olacak? - 1

MİLLET İTTİFAKI ADAYI KİM OLACAK?

Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak.

O ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.

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