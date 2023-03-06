6'lı masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Aday kim olacak?

6'lı masanın adayı için bekleyiş sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde adayını belirleyecek olan Millet İttifakı'nın saat kaçta açıklama yapacağı sorgulanıyor. Peki, 6'lı masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?



6'LI MASA ADAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?



Millet İttifakı aday toplantısının bugün saat 16.00'da başlaması bekleniyor.



İYİ Parti'nin, yeniden masaya dönmesinin ardından başlayacak olan 6'lı masa toplantısı sonrası, adayın kamuoyuna akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.