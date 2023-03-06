6'lı masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Aday kim olacak?

6'lı masa yani Millet İttifakı, bugün cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yeniden toplanıyor. İYİ Parti'nin geçtiğimiz günlerde masadan ayrılması ve yapılan görüşmeler sonrasında tekrardan masaya katılacağının açıklanmasıyla birlikte 6'lı masa olarak toplantılarına devam eden Millet İttifakı'nda aday bugün belli olacak. 6'lı masanın adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacağı ise gündemi yakından takip eden birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

6'lı masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Aday kim olacak?

6'lı masanın adayı için bekleyiş sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde adayını belirleyecek olan Millet İttifakı'nın saat kaçta açıklama yapacağı sorgulanıyor. Peki, 6'lı masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

6'LI MASA ADAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

Millet İttifakı aday toplantısının bugün saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

İYİ Parti'nin, yeniden masaya dönmesinin ardından başlayacak olan 6'lı masa toplantısı sonrası, adayın kamuoyuna akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.

6'lı masa (Millet İttifakı) adayını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Aday kim olacak? - 1

MİLLET İTTİFAKI ADAYI KİM OLACAK?

Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak.

O ismin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.

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