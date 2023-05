AK Parti İstanbul mitingi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul 'evet' derse bu iş biter

"BUGÜN İSTANBUL MUHTEŞEM"



Bugün İstanbul hepsinden bir başka güzel. Muhteşem mi muhteşem. İstanbul bugün kendine yakışanı kendi evladını ona hizmetkar olanı çok iyi tanıdığı için biliyor. Bu kardeşinizi belediye başkanı yaptığınızda İstanbul'un hali neydi. Çöp, çamur çukur. İstanbul'u susuzluktan, çöp dağlarından kurtardık mı? Bay bay Kemal sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Sizin geçmişiniz bozuk. Biz oraları spor tesisiyle donattık. Bunu milletimize siz anlatacaksınız.



Bugün bu muazzam iklimde sizlerle biraz olsun dertleşmek istiyorum. Bizim İBB başkanlığından beri yapamayacağız şeyi söylemiyoruz. Söylediğimiz her şeyi de yapıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her esere takoz koyuyorlar. Milletimize verdiğimiz her esere kara çaldılar. Bu hükümet dünyanın en doğru şeyini de yapsa biz yine karşı çıkacağız diyorlar. Biz sözümüzü hep milletimize söylüyoruz. Eser ve hizmetimiz yarışımızı da muhafaletle değil kendimize kendimize yapıyoruz.

"İSTANBUL BUNLARDAN ÇOK ÇEKTİ"

Ülkemizi büyüttük güçlendirdik ve yürümekle bu yol bitmez. Yapacağımız çok şey var. Tabiki sorunlar da var. Hamdolsun İstanbul'u CHP'nin çöpünden çukurundan kurtarmakla kalmadık gıpta ile bakılan merkez haline getirdik.



Bizden sonra da İstanbul'un başındaki adam rezil etti. Şimdi de sel bastığı zaman bunun gittiği yer belli; ya yurt dışı ya da Bodrum. Şimdi de bay bay Kemal talimat vermiş. Çık Van'a git. PKK ile anlaşmışlar onların işaretini yapıyorlar. Ekrem, sen Trabzonlusun. İstanbul'a hizmetkar olmak varken senin oralarda ne işin var. İstanbul, Ankara, İzmir çok çekti. Yeter... Bunların hepsine ders verip emekli etmeye hazırlanıyor muyuz?

15 Temmuz gecesi millet darbeye direnirken tankların arasından süzülüp gidenlerin mesajı açık değil mi? Ülkemize 21 yılda eser ve hizmetleri hazandırdık. Milli geliri 3 kat arttırdık. 21 milyona iş ve aş sağladık. 10,5 milyon yeni konut yaparak ailelerimiz yuvaya konuşturduk. Bunları yeterli görmüyoruz. Son dönemde küresel krizlerin ülkemize yansıyan krizleri de biliyoruz. Kimi alanlarda sıkıntıların arttığının farkındayız. Konut ve gıda fiyatlarındaki artışı yok saymıyoruz. Zamanla tüm bunların hal yoluna girdiğini göreceğiz. Her sıkıntıyı çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz. Biz çözümün eriyiz. Biz ülkemizin sahip olduğu imkanları en doğru şekilde değerlendirebileceğimizi biliyoruz.

Bizde laf yok icraat var. Bizde kuru söz yok program var proje var.



Hala herkes yolda gelmekte zorlanıyorlar. Atatürk Havalimanı yetmiyor. 14 Mayıs'ta biz bu işi bitireceğiz.