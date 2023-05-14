AK Parti Sözcüsü: Çok yüksek bir katılımla oy verme işlemi tamamlandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Sayımların devam ettiğini hatırlatan Çelik, çok yüksek katılımla oy verme işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Çelik, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugün demokrasinin gücünü, demokratik mücadelenin nasıl verileceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

CHP SÖZCÜSÜNE TEPKİ



Sonuçları beklerken siyasi partilerin kendi kanallarından teşkilatlarını bilgilendirdiğini, aynı şekilde devletin resmi kurumu olarak Anadolu Ajansının da ANKA Ajansının da bu bilgilendirmeyi yaptığını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:



"Daha sonuçlar kesinleşmeden hatta açılan sandık sayısının oranı bakımından sonuçların üzerinde çok kati yorumlar yapılması konusunda mutabakat bile ortaya çıkmamışken, birdenbire karşımızdaki ittifakın sözcüsü, belediye başkanları telaş içerisinde televizyonlara çıktılar ve klasik şekilde Anadolu Ajansının verileri çarpıttığını söylemeye başladılar. Anadolu Ajansı bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor. Türkiye'de ve dünyada bir devlet kurumu olarak aboneleri, müşterileri var. Verilerini bir siyasi partinin beğenmemesi önemli değil. Bugün televizyonlarda yapılan yorumlara kaynak teşkil eden veriler de nihayetinde Anadolu Ajansı üzerinden akıyor. Fakat bu telaş nedir? CHP Sözcüsü ve belediye başkanlarının birdenbire çıkıp da 'biz çok öndeyiz ama Anadolu Ajansı veri seçerek bunu geride göstermeye çalışıyor' gibisinden bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Halbuki sabretmeleri lazım. Bir telaşa gerek yok, nihayetinde bunlar sayılacak. Bu saatten sonra oy verme işlemi devam ediyor olsa, bir kurum oy verme işlemini etkileme üzerine verilerle oynuyor denilse sonra birileri çıkıp hassasiyet gösterse deriz ki bunun anlamlı bir tarafı olabilir ama bu konuda ders alması gereken birileri varsa onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'dur ve karşıda bu propagandayı yürütenlerdir."



Seçim sonucu ne olursa olsun saygı duyma geleneğine sahip olduklarını ifade eden Çelik, "Sonuçlara saygı duymama geleneği, sonuçları darbelerle, muhtıralarla, yargı vesayetiyle, askeri vesayetle engelleme geleneği de sizde var." diye konuştu.



Bugün haklılıklarının ortaya çıktığını belirten Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılan açıklama için "Milli iradeye saygı adına utanç verici bir açıklama." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIKTIR"

İmamoğlu'nun, "13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye bir açıklama yaptığını aktaran Çelik, "Oylar sayılıyor. Milli iradenin tecellisi için henüz bir sonuç açıklanmamış ama çıkıyor Anadolu Ajansına saldırıyorlar sonra da seçim sonucunu ilan ediyorlar. Eğer literatürde diktatörce bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Bu diktatörce bir yaklaşımdır, milli iradeye saygısızlıktır, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir." dedi.



Ortaya çıkan verilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde gittiğini buna karşın bir sonuç ilan etmediklerini belirten Çelik, "Çünkü milli iradeye saygılıyız." ifadesini kullandı.



Milletin oyunu verdiğini, tercihini ortaya koyduğunu, birkaç saat sonra neticelerin daha berrak ortaya çıkacağını, YSK geçici verileri açıkladığında herkesin bunu göreceğini ifade eden Çelik, "Ama herhangi bir şekilde millet iradesinin tecelli etmesi sürecinde, birilerinin manipülasyon yapmasına, toplum üzerinde henüz resmi sonuçlar açıklanmadan resmi sonuçlar açıklanmış gibi bir tansiyon yaratmaya çalışmasına da müsaade etmeyiz." dedi.



Bu numaraları, bu tuzakları geçmişte de gördüklerini belirten Çelik, bunun, millete, siyaset kurumuna sandığa saygısızlık olduğunu söyledi.



Ömer Çelik, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımız, partimiz, şimdiye kadar açıklanan sonuçlarda net bir biçimde önde olduğu halde, biz herhangi bir şekilde 'sonuç şudur' demiyoruz. Kimse çıkıp da 'cumhurbaşkanımız kazanmıştır' deme noktasında olmamalıdır. Çünkü sandıklar sayılıyor. Milletin iradesi tecelli edecek. Millet iradesi tecelli ettikten sonra da siyasetçinin sicil amiri millettir. Hepimiz bunu saygıyla kabul edeceğiz, başımızın üstünde taşıyacağız. Kazandığımızda da saygıyla karşıladık, belediyeleri kaybettiğimizde de saygıyla karşıladık. Bu son yaptıkları basın toplantısı bütün zihniyeti ele vermiştir. Milli irade tecelli etmeden, milli idarenin tecelli etmesi için hukuki süreç, sayım süreci devam ederken, çıkmışlar millet adına yapılması gereken açıklamayı kendileri yapıyorlar. Bu siyasi gasptır. Bu son derece yakışıksız olmuştur. Milletimizin hiçbir şekilde bir tansiyona girmesine, ülkemizde herhangi bir şekilde provokasyon olacakmış gibi bir kuşku içerisine girmesine gerek yoktur.



Sayım süreci devam ederken biz hiçbir şekilde seçim sonucu açıklamayız. Milletimiz müsterih olsun, sayım devam etmektedir. Bütün siyasi partilerin temsilcileri oradadır, vatandaşlarımız oradadır. Türk demokrasisi, bütün dünya önünde, alnımızı ak edecek bir sınav vermeye devam etmektedir."

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