AK Parti'de 3 saatlik MYK toplantısı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunulduğu, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine yönelik de stratejilerin ele alındığı belirtildi.

Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:



"Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın demokrasiye olan inancı bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Dünya gıpta ile bakmıştır. Vatandaşlarımızın sandığa sahip çıkması örnek olmuştur. Yüzde 90 katılım olmuştur. Cumhurbaşkanımız açık ara önde bitirmiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı Meclis'te güçlü bir çoğunluk elde etmiştir. Cumhurbaşkanımıza gösterilen teveccüh yeni bir rekora imza attığını göstermektedir.



"DOĞRU OLMAYAN BİLGİ CHP GENEL MERKEZİNDEN VERİLDİ"



Dünden beri bir kampanyayla karşı karşıyayız. CHP klasiği önümüze getirildi. Oldu bittiyle aday önümüze getirildi. 'Ezici çoğunlukla alacağız' diye bir propaganda çalıştırıldı. Dün Anadolu Ajansı ve AK Parti'deki verilerin birer manipülasyon olduğunu iddia ettiler. Sayın Yavaş ve İmamoğlu konuştu. '13. Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz' dediler. Vatandaşımızın iradesi tecelli etmemişken, cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar. Dün ilk açıklamamızda söyledik, 'Bu yapılan milli iradenin gaspıdır. Son derece yanlıştır' dedik. 'Yanlış yaptık' demelerini bekliyorduk fakat sonraki açıklamalarında da devam ettiler. Daha sonra yaptıkları yanlışı estetize etmek için 'temennimizi ifade ettik' dediler. Dayatma içine girdiler. 'Elimizde ıslak imzalı tutanaklar ve Ankara, İzmir, İstanbul'dan oylar geldiğinde, bizim bu dediğimiz doğru çıkacak' dediler. Dün bir tane manipülasyon yapılmış oldu. Doğru olmayan bilgi CHP Genel Merkezinden verildi. Manipülasyonu ortaya çıkaran Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Dün söylediklerinin tamamı yanlış çıkmıştır. Bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Dün manipülasyona tevessül eden tek yer Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun açıklamalıdır. Milletimize özür borçlulardır."

İl il cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:



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