AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanacak

Ahmet Örsoğlu / NTV Ankara



AK Parti, seçim beyannamesini açıklamaya hazırlanıyor. Aynı programda, aday tanıtımı da yapılacak.

ANA TEMA "TÜRKİYE YÜZYILI"



Ana tema "Türkiye Yüzyılı" olacak. Ekonomiden deprem bölgesinde yapılan çalışmalara kadar detaylı bir program sunulacak.



Edinilen bilgilere göre; 300 sayfayı bulan beyannamede en büyük alan deprem bölgesi ve depremzedelere ayrıldı.

BEYANNAME 23 ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı beyanname, 23 ana başlıktan oluşuyor.



Beyannamede İlk sıraya afetlerle mücadele konuldu. Kadın ve ailenin korunması da beyannamede öne çıkanlar arasında. Gençlik ve adalet ile toplumsal huzur vurgusu da yapılacak.



Cumhurbaşkanı, "Doğru adımlarla yola devam" sloganı etrafında ''Güçlü ve dirençli Türkiye" vurgusu yapacak. Toplumsal refahı arttıracak somut hedefler listelenecek. Yeni anayasa vurgusu olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyannamede yeni vaatlere de yer vermesi bekleniyor. Vatandaşlık fonu kurulması ve yeni evlenecek çiftlere uygun kredi imkanı sağlanması da beyannamede yer alabilir.



İnsan hakları, dijital teknoloji, eğitim, savunma, tarım, sağlık beyannamenin dikkat çeken diğer başlıkları arasında.



Ekonomiye de geniş yer ayrılacak. Enflasyonla mücadele gibi öncelikler, beyannameye girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuda hesap verilebilirlik, ihalelerde şeffaflık gibi çeşitli vurgular yapması da bekleniyor.