Ameliyattan çıkıp oy kullanmaya gitti

Manisa'nın Alaşehir Yeşilyurt Mahallesi Fatih İlkokulu Müdürü Mustafa Kızıltepe dün gece saat 23.00 sıralarında rahatsızlandı. Eşi Fatma Kızıltepe tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Kızıltepe'nin apandisitinin patladığı belirlendi. Acil olarak genel cerrahi servisinde ameliyata alınan ve başarılı bir operasyonun ardından servise çıkarılan Mustafa Kızıltepe öğle saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için tekerlekli sandalye ile oyunu kullanmaya gitti.

Mustafa Kızıltepe oyunu müdürü olduğu ve seçimde de bina sorumlusu olarak görev yapacağı Yeşilyurt Fatih İlkokulu'nda kullandı. Son kattaki sandığına çevredekilerin yardımıyla tekerlekli sandalyesi ile taşınan Kızıltepe, oyunu kullanarak tedavisinin devam ettiği Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisine geri döndü. Kızıltepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun