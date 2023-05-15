2023 Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonuçları, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler takip ediliyor.

Ankara'da Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Oy oranları şöyle:



Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,31

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,00



ANKARA İLÇE İLÇE 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?



14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, seçim adayları, milletvekili seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilir.

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından YSK seçim sonuçları anlık ve dakika dakika paylaşılıyor.

Ankara ilçe ilçe seçim sonuçları: